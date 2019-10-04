大樂透連20槓 頭獎上看6.3億元 22:202019/10/04 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透又槓龜了!台彩預估，下期頭獎上看6.3億元。(台彩提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今晚開獎，頭獎已連20槓；台彩預估，下期銷售金額約1.9億元，頭獎累積上看6.3億元；若由一人獨得，為今年最高單注獎金、第四屆第2高單注獎金。 根據台彩網站公告，今晚開出的獎號依大小排序，分別為10、21、23、33、42、48，特別號為41。 大樂透中秋節加碼最後一期開獎，剩餘14組、100萬元獎項，最後只開出3組、皆為單注中獎，因此，1400萬元獎金由3名幸運兒均分，各抱回逾466萬元。 (中時 ) #大樂透 #頭獎 #開獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透連19槓 頭獎上看5.9億元 23:242019/10/01 生活 大樂透中秋最後一期加碼 4日頭獎上看5.9億元 15:462019/10/03 財經 大樂透獎金挑戰6億 秋節百萬加碼今最後1期 15:482019/10/04 財經 生活熱門新聞 夫6年來不行房人妻崩潰求救 網一看內文...事情不單純 - 生活 沒有選擇波音737MAX 張國煒：「我很神吧！」 - 生活 - 工商 好市多神物殞落！眾苦主慘賠退坑 - 生活 周末轉涼東北部注意大雨 下周恐生颱 - 生活 大陸高官為何多長壽？御用營養師解密食譜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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