大樂透今晚開獎，頭獎已連20槓；台彩預估，下期銷售金額約1.9億元，頭獎累積上看6.3億元；若由一人獨得，為今年最高單注獎金、第四屆第2高單注獎金。

根據台彩網站公告，今晚開出的獎號依大小排序，分別為10、21、23、33、42、48，特別號為41。

大樂透中秋節加碼最後一期開獎，剩餘14組、100萬元獎項，最後只開出3組、皆為單注中獎，因此，1400萬元獎金由3名幸運兒均分，各抱回逾466萬元。

(中時 )