文化局斥資1億3千萬重新修復，保存日式風格建築的原貌。（游念育）

文化局副局長田瑋表示，房租稅、地價稅皆由市府負擔，1個月租金只要約160萬左右。（游念育攝）

位於大安區金華街的「台北刑務所官舍」今舉行招商說明會，吸引許多知名廠商前來，包括亞尼克、一之鄉、立偕生活文化公司等，希望能再造街區。台北市文化局投入1億3千萬修復9棟歷史建築共19戶，未來期望藉由民間資源和創意，重新打造都市巷弄生活圈。

原「台北刑務所」為日治時期興建的現代化監獄，規模全台最大，是台灣獄政歷史及人物事件之重要場域，2013年公告登錄為歷史建築，但多年閒置未整修，2016年又曾遭祝融延燒，外觀損壞嚴重，文化局接管後斥資1億3千萬重新修復，預計2020年7月完工， 佔地約1,632坪。

文化局副局長田瑋表示，招商營運後，老屋的日常管理維護費可減免租金，此外，房租稅、地價稅皆由市府負擔，1個月租金只要約160萬左右。不過招商的唯一條件是要將該地的歷史與產業做連結。

有意投標的立偕生活文化董事長張巍懷表示，金華街有著濃厚的文化歷史，未來可結合食、衣、住、行，甚至可做為民宿，並保留日本時代的原貌，打造不同的台北巷弄文化。離招商截止還有一段時間，也會好好規畫如何再造街區，為這些建築注入新的靈魂和生命。

(中時 )