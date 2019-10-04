即將來臨的2020年天象精彩萬分，台北市立天文館特別製作2020年的「天象簡表」，提供給民眾參考。明年除了極為罕見的日環食外，還有爆量的流星雨。館方指出，明年最重要的天象是6月21日的日環食，在全台都可以看到，民眾要把握機會。

天文館研究員指出，喜歡觀賞流星雨的朋友們要把握機會，尤其是在2020年12月14日極大的「雙子座流星雨」，不但每小時預估高達150顆，當天剛好是「朔」，也就是新月，完全看不見月亮，不會受到月光的干擾。今年因天氣不佳和月光的影響，無法看到流星雨，明年可要好好把握幾個難得機會。

另外，明年1 月 4 日極大的象限儀座流星雨和 8 月 12 日極大的英仙座流星雨每小時數量也均破百，民眾也有機會可看到美麗的流星雨。

最後館方研究員也提到，明年最重要的天象還有 6 月 21 日的日環食，環食帶將通過雲林、嘉義、台南、高雄、南投、花蓮、台東、澎湖與金門等地區，其他地方亦可見到食分極大的日偏食，而日全食帶下次通過台灣將會是在半個世紀後的2070 年，千萬不要錯過。

(中時 )