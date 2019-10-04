北市挖斷瓦斯管線 消防局警戒中 22:412019/10/04 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市大安路晚間發生瓦斯外洩，警消獲報到場警戒。（消防局提供／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市大安路一段4日晚間9時許，在進行路面重鋪工程時，不慎挖斷瓦斯管線，消防局獲報派遣7輛消防車、1輛救護車、人員25名前往，偵測到數值LEL30，立即預置1線水線防護，所幸目前濃度並未提升，已通知台電、台瓦、產發局、道管中心進行後續處理。 (中時 ) #消防局 #管線 #北市 #挖斷 #瓦斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆視訊等5分鐘 花蓮消防局回應 11:212019/09/30 生活 勸不聽 颱風天釣魚烏來2民眾受困待救 13:162019/09/30 社會 10年捐贈11部救護車 建設公司回饋社會受表揚 16:552019/09/30 社會 哀悼2同袍 台中市消防局黑白官網 16:522019/10/03 社會 二高南下火燒車 男女抱3月女嬰驚險逃生 16:562019/10/03 社會 中市消防局回應 依SOP探測火源 04:102019/10/04 社會新聞 22時後不得放鞭炮 消防局將修法 04:102019/10/04 地方新聞 無人受困進火場 2消防員找起火點殉職 17:162019/10/04 社會 路面冒白煙！施工挖斷天然氣管線 台南永康區傳甲烷外洩 17:142019/10/04 社會 2殉職勇消追加晉升小隊長入忠烈祠 18:202019/10/04 社會 社會熱門新聞 直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 騎馬打仗！女車震呻吟聲震天 還將一腿伸出窗外 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 北市挖斷瓦斯管線 消防局警戒中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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