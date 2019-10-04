北市大安路一段4日晚間9時許，在進行路面重鋪工程時，不慎挖斷瓦斯管線，消防局獲報派遣7輛消防車、1輛救護車、人員25名前往，偵測到數值LEL30，立即預置1線水線防護，所幸目前濃度並未提升，已通知台電、台瓦、產發局、道管中心進行後續處理。

(中時 )