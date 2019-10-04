警消接獲通報抵達現場後，分別將受困駕駛救出，3名駕駛及2名乘客分別送往彰化基督教醫院及署立彰化醫院急救後，皆無大礙。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪湖鎮彰水路晚間6點由北向南方向，發生一起3車追撞事故，施男所駕駛的貨車當場翻副，另部貨車駕駛陳男因撞擊力道猛烈，車頭變形受困卡在車上，消防隊員使用破壞機具，將其救出，另部自小客車上一名媽媽載兩名小孩，所幸都只受到輕微驚嚇並無明顯外傷，而詳細事發原因還有待警消調查。

彰化縣消防局溪湖分隊表示，事發在4日晚間6點24分，由陳男駕駛小貨車彰水路由南向北方向，追撞同向施男所駕駛準備迴轉的自小貨車，遭撞的施男在往前衝撞對向楊姓女所駕駛的自小客車後翻覆，警消到場後將受困駕駛救出，分別送往彰化基督教醫院及署立彰化醫院救治。

消防隊指出，接獲通報抵達現場後，分別將受困駕駛救出，但開貨車的陳男因撞擊力道猛烈車頭變形，遭卡在車上動彈不得，隨即使用破壞機具將陳男救出，救援過程中陳男意識清楚，但送醫過程中突呈現昏迷狀態，到院後緊急開刀治療，目前已無大礙。

溪湖分局一組組長吳宗憲表示，受傷的陳男與施男緊急送往彰化醫院，陳因肝臟撕裂傷緊急開刀，目前恢復意識已無大礙，施男右手脫臼無生命危險，而楊女及車上兩名小孩只受到驚嚇並不明顯外傷，送往彰化基督教醫院留院觀察，詳細肇事原因還有待警消調查。

(中時 )