台北市長柯文哲開辦「台北影視音實驗教育機構」（TMS），已邁入第3年，但校內爭議不斷，家長憂學生的前途和文憑，市府卻無人處理。議員吳世正昨在議會痛批，「柯文哲自以為聰明的實驗學校，犧牲也太大了！根本是拿教育開玩笑。」開辦以來只有第1年報名人數破百，今年還招不滿。可見家長都已對影視音學校失去信心。

台北影視音實驗教育機構是由柯文哲開辦，為培育影音製作人才，3年花費近2000萬，當時柯文哲稱「畢業即可進入職場」，每學期學費高達9萬8千元，創校時還造成轟動，報名人數甚至破百，但開辦以來卻有不少學生出走，今年的報名人數更只有30人，還不達招生人數41人。

吳世正批評，「影視音學校」報名人數每況愈下，家長們更是擔憂學生畢業後的前途和文憑，但政府卻沒人處理。當初創辦「實驗學校」應歸納為教育部門，不應跳脫給文化部門。另外，而影視音學校長李遠因有會議，未赴會也引來議員不滿，直指李遠不尊重議會。

影視音學校主任林睿育說，觀察學校狀況後，調整招生方式，分別在上、下學期各招生一次，一次20人，所以才會只有30人報名，一學期的入學人數仍是40人。

吳世正反批，就是因為招生效果不好才會分為上下學期，不然當初報名人數破百，怎麼不分2次招生？

(中時 )