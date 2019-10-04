釜山影展今晚（4日）播映《江湖無難事》在釜山影展進行大首映，日前3個場次在第1天網路售票便被搶購一空，導演和邱澤也特別來到影廳內與大家打招呼，並留在現場與觀眾們一起觀看電影。該片充滿台流幽默突破了文化的障礙，韓國觀眾也被台灣ㄎㄧㄤ片戳中笑穴、笑聲不斷，儘管全片幾乎近8成是台語對白，但完全不影響荒謬神展開的劇情，讓大家深深被吸引。
有韓國觀眾去年看了邱澤主演的《誰先愛上他的》之後，把邱澤所有的作品都翻出來重看一遍，今天也特別來看新作品《江湖無難事》，看完後也十分喜歡！邱澤表示，接下來也會繼續挑戰不同的角色，希望讓觀眾看到他更多面向。
入選釜山影展「新潮流」競賽單元的電影《菠蘿蜜》也在同一時間放映，該片主演「虎爺」吳念軒當天一早飛往釜山與導演廖克發、陳雪甄參加世界首映活動。吳念軒坦言拍片時導演沒給他劇本，常常開拍前幾分鐘才接到演出指令，讓他難免害怕會準備不足拖累大家。這次看片才知道電影全貌，覺得每位演員都很貼近角色。
韓國觀眾紛紛好奇詢問拍攝花絮，他全程用英語回覆，讓影迷大讚很少有演員如此敬業，而他片中毫無破綻的馬來腔國語也讓不少大馬觀眾信以為真。剛入圍金馬最佳新導演的廖克發略帶緊張，仍有信心地分享：「我和我的團隊已經將電影打造至最完美的狀態，問心無愧也不卑不亢。」
(中時 )
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