香港行政長官林鄭月娥會同行政會議通引用緊急法訂定「禁蒙面法」，藍委質疑去年反軍人年改團體陳抗時塗上迷彩，時任行政院發言人的內政部長徐國勇主張，集遊法規定不可戴面具，顯然徐缺乏民主素養，徐國勇下午提出回應，說台港情形不同。但網友譏徐論點衝突，不敢直接說是否支持刪除相關條文。

集遊法14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得就左列事項為必要之限制，其中第六款是指「關於妨害身分辨識之化裝事項」。

徐國勇在臉書回應中指出，香港是用緊急法，此乃以行政權之緊急命令發佈，這是行政權凌駕立法權。更是類似戒嚴作法。我國集會遊行法第14條規定，是經由立法院通過的法律規定，而不是用行政命令規定，更不是用行政權的緊急命令，此本質上即與香港有所不同。香港是將立法權讓渡給行政權，破壞了三權分立。

徐國勇並指，我國集會遊行法條文是1988年國民黨執政時所制定，至今沒有修改過。因此，本屆立法院民進黨在2016年時，所提的集會遊行法修正案，即主張將此款刪除。

徐國勇還說，我國現行集會遊行法在原則上採事前許可制，且第6款「關於妨害身分辨識之化裝事項」仍可依個案做必要性考量，保留警方於執法時有此項限制權，如遇有個案可能發生違法暴力行為之虞時，始視情形限制，並非不分輕重而一律禁止。（許多和平的遊行是有化妝表演的需求），因此，不可將香港類似戒嚴的緊急法與台灣做比擬。

不過，有網友留言， 說徐國勇最後兩項論點根本是互相衝突的，徐國勇應直接說會不會支持提案刪除該條文。

(中時 )