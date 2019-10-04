兒童新樂園推出一日票玩透透只要150元，國慶寶寶憑身分證還可免費獲得一日票。（台北市立兒童新樂園提供／游念育台北傳真）

雙十連假去哪裡？台北市立兒童新樂園和天文館都推出好康優惠。雙十連假期間，兒童新樂園一日票只要150元，當天壽星憑身分證還可免費兌換一日票1張；天文館則推出國慶當天參觀展示場一律以「優惠票」入場。另外，總統府前的國慶典禮，今年特別安排全台「主題花車」遊行的表演，表演後的花車也會從10日至20日在中正紀念堂展出11天，供民眾拍照打卡。

兒童新樂園表示，連假家長們不用擔心要去哪，園方推出一系列的活動，其中國慶日當天有「趣味恐龍賽跑」，小朋友只要穿著恐龍造型服裝參加賽跑，就有機會奪得最大獎1日票1張。另外，園方還推出超好康優惠，連假期間購買1日票也只要150元就可在園區玩透透；國慶寶寶出示身分證還能免費獲得1日票1張，而10月壽星購買1日票也可享9折優惠。

台北市立天文館也不落人後，推出國慶日參觀展示場一律以「優待票」價格入場；當天還有風靡全球小朋友的歡樂立體電影「身懷絕技的小昆蟲」首度於國內上映。

國慶重頭戲絕對不能錯過「雙十國慶典禮」，與往年不同，今年特別安排全台的「主題花車」在總統府前廣場表演，23輛花車表演結束後將全部移至「中正紀念堂」一字排開展出11天。此外，主題花車還有「燈光設計」，晚上更有不同風味能欣賞到絢麗的花燈。展出現場也有舞台表演、熊讚主題專區、文創市集、胖卡美食等一連串的精采活動，讓民眾用不同的方式慶祝國慶。

(中時 )