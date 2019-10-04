港府昨布施行《禁蒙面法》後，全港各區今晚遍地示威。其間，一名駕車經元朗大馬路的疑似休班警遇襲中汽油彈，他舉槍後槍跌落更險被搶。有消息指出，元朗晚上8時左右，一名身穿白衣，可能是便衣的港警駕駛私人用車疑似撞上一位市民。在場市民隨即將他包圍，發生爭執。沒過多久現場就傳出一聲槍響。據東網報導，一名青年的左大腿內側中槍受傷，大量出血，民眾見狀立即上前對該名便衣港警拳打腳踢，更朝他丟汽油彈。現場也疑似找到彈殼。

(中時 )