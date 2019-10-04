日前退出北市松山、信義立委選舉的時力參選人陳雨凡，傳出未與黨溝通，即自行與民進黨立委提名人許淑華整合，引發時力黨內人士不滿，有22人連署要求將陳除名。陳雨凡4日表示，對時力徹底心寒，自行宣布退黨。

陳雨凡表示，確實有黨員發動連署，也已送進時力紀律委員會，雖然還沒收到通知，但她心裡是充滿遺憾，團結對抗親中勢力展開對話協商，是依照先前與時力黨主席曾經取得的共識進行溝通，也完全公開協調整合方式與時程，卻要面臨除名的處分。

她指出，今天下午香港政府才宣告通過禁止蒙面法令，對抗中共極權的局勢已經如此嚴峻，同時間卻傳出除名消息，比起不滿與憤怒，更讓她感到非常無力。

陳雨凡說，完全無法接受對時力徹底心寒，已經遞出退黨文件，為了團結保台，這次立委選舉選擇退出，但她也要嚴正聲明，她不會放任有心人操弄、破壞這個最重要的目標，不會繼續容忍、也不會一再退讓。

(中時 )