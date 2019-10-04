一名3歲李姓男童4日上午獨自在平鎮區環南路上閒逛，路上車子呼嘯而過險象環生，宋屋派出所巡邏警員葉俊廷、劉明有恰好行經該地，立即上前牽起男童小手，但模樣可愛的男童只會對著警察開心的笑嘻嘻，還好在派出所安置不久後，就接到里長詢問電話，員警也將這名可愛的男童送回父親的懷抱。

宋屋派出所所長姚金寶表示，李姓男童在附近幼兒園就讀，趁著園方不注意時，竟獨自一人走出幼兒園，然後在車水馬龍的馬路邊閒晃，恰好派出所巡邏警員行經該地，擔心男童發生危險，立即上前牽起男童小手，而男童也不怕生，對著警察露出可愛的笑容。

一時間警方也不知道男童為何在此，只有牽著男童挨家挨戶詢問，但周邊店家、住戶均表示沒有看過男童，只好先行帶回派出所安置照顧。男童在派出所內完全不怕生，隨時都露出開心的笑容，連派出所內當祖母的志工大姊也被男童的笑容所融化，直呼好可愛。

不久後派出所就接獲里長及幼兒園的詢問，得知男童以被警方找到紛紛鬆了一口氣，而接獲幼兒園通知的男童父親，也焦急的放下工作趕到幼兒園，員警最後也將可愛的男童送返幼兒園，讓心急如焚的老師及男童父親放下心中大石。

(中時 )