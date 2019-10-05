雖然美陸貿易談判前夕，雙方互釋善意，彼此延後實施報復性關稅，替談判創造良好氣氛，不過美商務部3日表示，由於從大陸進口的木製櫥櫃和梳妝台額以低於公平價格在美國市場傾銷，決定對價值約44億美元（約新台幣1367億元）相關製品課徵28.7%到251.6%的反傾銷關稅。

據路透社報導，美國商務部初步認定，陸出口商在美國的傾銷幅度在4.49%至262.18%。而為了達到公平競爭環境，美國海關人員將根據傾銷稅率開始對這些櫥櫃課稅，同時調查自陸進口的櫥櫃是否接受不符合公平貿易的補貼。

這次的櫥櫃傾銷調查案是應美國櫥櫃聯盟（American Kitchen Cabinet Alliance）3月6日提交的請願書而啟動，預計包括大連美森木業有限公司、江蘇弘嘉木業有限公司，以及日照富凱木業有限公司將受衝擊。不過，美國貿易委員會將在2020年3月30日前確定這些陸進口的櫥櫃補貼是否會傷害美國業者，否則須將已課徵關稅返還。

這次談判也發生在美國對華關稅即將提升的前夕。據悉，美國原本計畫於10月1日將2500億美元陸商品的現有關稅從25%提高至30%，但是後來將行動推遲到10月15日。如果談判取得成果，美國可能會進一步推遲，甚至取消關稅。

(中時電子報)