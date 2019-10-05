從林書豪在NBA闖出名號開始，幾乎都跟緋聞無緣，也讓球迷相當好奇他的感情世界，豪哥也在大陸節目中，清楚表達自己堅決保護自己隱私立場，更強調自己必定會保護隱私到最後，除非未來他確定要結婚了，才會公開告訴大家。

「我只能說，我的想法是除了結婚以外，我什麼都不會跟公眾講出口，」被問到自己感情與女朋友問題時，林書豪這樣回答，「因為這種屬於個人的隱私問題，一旦你交給別人之後，就怎麼也拿不回來了。」

「你需要去清楚知道，自己必須如何保護生活中的那些地方，所以這就是我自己做出的決定，我一定要保護我的隱私到最後！」只是林書豪確實把自己感情世界保護得很好，至今仍沒跟任何人傳出真正緋聞，大部分都是捕風捉影。

如今被NBA「拋棄」後，林書豪新球季選擇投效大陸CBA北京首鋼，相信他會更加保護自己隱私，只是他都31歲了，到現在仍沒傳出任何結交女友消息，讓人不禁擔心他到底還要單身多久，大概他現在的心思仍然全在籃球上！

(中時電子報)