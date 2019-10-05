一名外送員日前送餐，意外跟前女友重逢後不但意外當了老爸，更讓他下定決心要好好的為未來努力，可謂神展開！不過網友卻不這麼認為。

(翻攝自《靠北ubereats》)

網友在臉書《靠北ubereats》分享自己的故事，他表示，兩年前自己好吃懶做，靠朋友接濟欠了一些錢，女友也因此離開了他...後來原PO「痛定思痛從Ubereats從新出發」直到6個月前，送餐遇到了前女友！結果前女友不但沒瞧不起原PO，還很開心他願意好好工作。原PO開心的說，「原來她一直在等我」更令人意外的是，女友懷了孩子，而且預計下個月出生，他振奮的說「我要當爸了」，「謝謝Ubereats讓我重新振作」，」我要好好繼續存錢，等孩子生了後好好補辦婚禮」

雖然情節很勵志，也引起網友滿滿的疑問，網友認為「算算日子好像不太對哦！！」、「這應該是個數學應用題~考大家的思維邏輯」也有人直言「綠綠的 一定是現成老爸」，「虧我前面還有點感動 後面是怎樣」、「作文0分」。

(中時電子報)