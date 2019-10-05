通靈大師江嘉葉稱王瞳、馬妻前世是好閨蜜、好姐妹。

20191004中天新聞 護王瞳！ 馬俊麟認：感情沒有控制好是我的錯

王瞳、馬俊麟因為拍攝8點檔《大時代》假戲真做，日前終於在記者會上淚認不倫戀，馬俊麟坦承感情沒控制好，而王瞳也想跟馬俊麟妻子梁敏婷說：「我知道我做錯了」。對於這段不輸8點檔精彩的3角戀情，有「通靈大師」之稱的命理師江嘉葉也揭密了王瞳、梁敏婷超諷刺的前世糾葛。

江嘉葉以通靈觀看王瞳、梁敏婷前世，發現她們曾是一對好姐妹、好閨蜜，更因此王瞳認識了梁敏婷哥哥，兩人互有好感並開始交往。但因王瞳家境貧困，不被梁敏婷父母接受，梁敏婷夾在中間左右為難，一邊要勸說家人，一邊也勸王瞳另尋他人，王瞳認為梁敏婷瞧不起她不幫她忙，姐妹情就因誤會漸有嫌隙，不再掏心掏肺互相關照。

隨著王瞳與梁敏婷哥哥感情愈陷愈深，但因父母反對，被迫漸漸疏離，這對王瞳是很大的打擊，她非常怨恨梁敏婷不只沒幫忙還處處破壞，這個怨恨就跟著她投胎轉世。

江嘉葉說，王瞳心性高傲、好勝心強，因前世的怨恨心，不知不覺就會做出傷害梁敏婷的事情，前世她的姻緣被梁敏婷破壞，這世她就來破壞梁敏婷的姻緣，才會造成今生一再演出的與馬俊麟偷腥與她的親密行為；而梁敏婷個性柔順，愛夫愛家，對王瞳一再忍讓卻被王瞳的肆無忌憚，大膽妄為無視她的存在惹火，才會對她提出告訴。

至於外界好奇馬俊麟是否會離婚？江嘉葉直言馬俊麟與梁敏婷姻緣很深，紅線牽的很緊，「這是命中註定，若王瞳執意硬要破壞他們的婚姻，得罪天地將會造很大的罪業，絕對有因果報應。」

(中時電子報)