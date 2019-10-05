阿甘（左起）、文汶、吳皓昇、小路在節目驚喜慶生。民視提供

銀色夫妻檔吳皓昇、文汶參加民視網路節目《娛樂超skr》，4日是吳皓昇46歲生日，為了幫壽星慶生，製作單位企劃一連串整人計畫，現場考驗壽星的真實反應。

主持人小路、阿甘先是在開錄時假裝針鋒相對，又因流程不對、內容不好笑，數度中斷錄影，直到翻到答案板上寫著「生日快樂」，小路嘴角失守破功，文汶直呼：「真的被騙到了！」吳皓昇也笑：「心情好像洗三溫暖，主持人好像『撿到槍』，（整人）火力十足。」

為了完成整人企劃，主持人小路、阿甘一開錄就上演遲到、默契不夠等出槌狀況，只要有人吃螺絲、漏字、攝影機換電池，另一人就顯現不耐煩、碎念。面對製作單位頻出狀況，文汶展現高EQ，不但緩頰打圓場，還不時拍拍主持人，直呼「沒關係」，吳皓昇則故作鎮定，表情略顯尷尬。

在八點檔《大時代》飾演「孫如觀」的吳皓昇，戲裡兒子馬俊麟近來是非不斷，除了間接認了與王瞳的不倫戀，馬與妻子的關係降到冰點、岌岌可危。比起兒子，吳皓昇幸福甜蜜多了，他在戲殺青後，不但幫老婆推廣自創保養品牌「猴爺文創」，連文汶攻讀博士班及到各地演講，他也一路陪伴愛相隨。

小倆口結婚近2年，吳皓昇也期盼為家裡添新成員，今年生日願望就是希望趕快生個小王子，一圓當爸爸的夢，文汶則說希望保養品業績長紅，夫妻有時間相處一起就是最棒的禮物。

(中時 )