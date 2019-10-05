🙌 YOGIIIII from beyond halfcourt to end the first half in Mumbai! #NBAIndiaGames



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NBA季前熱身賽4日晚間在印度孟買開打，這是史上首次來到印度舉辦，連NBA總裁席爾佛都親臨現場，表達NBA拓展印度市場決心，溜馬最後以132比131延長擊退國王，取得印度賽歷史首勝，兩隊5日晚上9點30分將要再次對決。

國王從一開賽就展現平均且眾多的得分點，徹底攻破溜馬防線，上半場一度領先到21分，費瑞爾更在上半場結束時投進壓哨大號三分球，幫助國王73比59領先，沒想到溜馬下半場急起直追，更靠華倫追平三分球，把比賽逼入延長。

溜馬靠著華倫最後1分03秒跳投，取得130比128領先，接著福克斯兩罰中1，溜馬又靠沙波尼斯最後17秒補籃，再次擴大領先到3分，國王把最後一擊交給海爾德三分出手沒進，貝格利雖然補籃命中，卻改變不了國王落敗命運。

溜馬先發5人得分全都上雙，華倫攻下全場最高30分，沙波尼斯21分，蘭姆20分，布羅格登貢獻15分、14助攻，透納11分、13籃板；國王則以海爾德28分最高，可惜他卻沒法投進追平三分球，哈里生巴恩斯也有21分進帳。

這場比賽另一焦點，則在國王總教練華頓成為史上首位使用「挑戰」裁判權利的教練，當雙方打到第2節還剩10分07秒，國王後衛喬瑟夫被吹防守犯規，導致華頓使用這項NBA重看慢動作新制，可惜裁判維持原判，華頓挑戰失敗。

國王印度裔美籍老闆拉納戴夫促成這次史無前例的印度熱身賽，聯盟更把迪瓦茲、史塔約科維奇、傑森威廉斯、克里斯蒂等昔日國王球星找來現場，就想炒熱現場氣氛，只是不知道這次印度熱身賽能否真正打開NBA在印度的市場。

(中時電子報)