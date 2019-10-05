謝毅宏大秀手臂肌肉 （Vidol提供）

由BL劇《越界》大隊長謝毅宏、有「小吳慷仁」之稱的小鮮肉余杰恩主演Vidol網劇《家教哥哥來我家》，上演男男曖昧的搞笑劇情。高顏值的兄弟倆，與即將出場的女主角葉靜涵，上演兩男搶一女又帶點基情搞笑的互動，讓粉絲不禁遐想滿天飛，更有不少網友直呼「兩人在一起也不錯啊」。

這次為求手臂肌肉線條明顯，謝毅宏二話不說連做50個伏地挺身暖身，卻沒想到正式拍攝時被製作人抓包「你的手臂在抖」，讓謝毅宏哭笑不得地說：「好久沒去健身了，今天一次做好做滿。」為求劇情完美，導演再三要求同床共枕的兄弟兩人「蹭腳調情」，真槍實彈的肉體廝磨讓得現場女性工作人員臉紅心跳，直說這也太「18禁」了吧。

在劇中被吃豆腐的不只謝毅宏，還有初次登場的葉靜涵，兩人皆被睡夢中的杰恩摸臉愛撫，也被網友大虧「男女通吃好羨慕啊」，葉靜涵笑說：「弟弟的技巧有些生疏，是不是要多摸摸謝毅宏，熟悉一下？」

(中時 )