韓國人氣女星徐孝琳與朴胤載主演的電視劇《讓開吧，命運》將在中天播出。在《主君的太陽》及《金秘書為何那樣》中都有亮眼表現的徐孝琳，演出多部韓劇配角皆獲好評，《讓開吧》是她首部擔任女主角作品，先前她在發佈會上語出驚人說：「日日劇（連續劇）的女主角真的都很老套，總是要很貧窮、總是沒有雙親。」她對自己的新作品很有自信的說一定會打破窠臼。

徐孝琳在劇中時尚俐落穿搭廣受上班族女性喜愛。

「男神收割機」徐孝琳與人氣男星玄彬、趙仁成、李棟旭及宋仲基合作過，與宋仲基也傳過緋聞。有網友指出，宋仲基入伍當兵時慘遭徐孝琳兵變，退伍後拍《太陽的後裔》並與宋慧喬擦出愛火，雖然徐孝琳與宋慧喬已成為過去式，但有趣的是，宋仲基的前妻及前緋聞女友多年前其實曾一起演出《那年冬天風在吹》，2人的愛犬也都是比熊犬，看來歐巴喜歡的女神很雷同。

徐孝琳常在instagram上分享6隻愛犬的萌照。（取自徐孝琳IG）

徐孝琳平時在社群媒體上除了分享與6隻愛犬的生活點滴，也時常曬出辣照展現好身材，擁有九頭身好比例的她，穿搭很有自己的風格。她在《讓開吧》飾演服裝設計師，俐落的穿搭更凸顯鮮明角色個性，成為許多女性上班族的穿搭指南。《讓開吧，命運》自10日起，每週一至週五晚間8點於中天娛樂台播出。

徐孝琳（左二）。中天提供

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