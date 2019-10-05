2020立委選情，藍綠激戰，國民黨主席吳敦義喊出60席，民進黨立委郭正亮卻分析說，立法院總席次113席，下一屆兩黨不過半機會很大，國民黨大概會拿到45席到55席，民進黨則約50席到60席，民進黨雖有一點點機會過半，但難度非常高。

郭正亮接受香港媒體《中評網》專訪時指出，今年韓流威力減退，民進黨原本的實力就回來了，雲林以南民進黨支持度，會恢復以前的正常程度，像雲林第一選區蘇治芬上陣後，民調就追趕國民黨提名的張嘉郡。至於台中以北，民進黨以往就比較艱困，等於是國民黨與民進黨都恢復到正常狀態，沒太陽花效應，也沒有韓流。

柯郭聯盟拚立委對民進黨？郭正亮表示，要看他們提名誰，新北市土城選區提名國民黨背景的前立委李嘉進之子李縉穎，等於是保送民進黨現任立委吳琪銘。不過，代表台灣民眾黨出戰的，也有很多沒色彩的人，像新北市第七選區，民進黨立委羅致政立委羅致政對上國民黨不分區立委柯志恩，民眾黨該區則提名PTT名人「神龍Z9」吳達偉，吳達偉到底會搶到誰的票，還不知道，因為他沒有色彩。

(中時電子報)