台視、東森《男神時代》即將完結篇，謝佳見與葉星辰的感情因前妻林逸欣的介入而陷入膠著。最終葉星辰找上林逸欣攤牌，卻遭對方回嗆不可能放手；林逸欣更將謝佳見直接撲倒在床，讓觀眾緊張直呼「拜託前妻別來亂」，謝佳見與葉星辰的感情走向成為觀眾熱議焦點。

謝佳見被林逸欣啄吻到滿身唇印。

林逸欣拍攝撲倒謝佳見的誘惑戲時，穿上深Ｖ開高衩的性感禮服，美胸美腿一次全都露。林逸欣不但要把謝佳見撲倒，全身緊貼在男方身上，還要扒開他的浴袍猛親，在謝佳見身上留下一堆唇印。也因為林逸欣要不斷吻上謝佳見的脖子，所以每拍一次鏡頭就要補一次口紅，謝佳見脖子上的吻痕更是親了又擦、擦了又親，拍攝到最後從脖子到臉已是一片通紅。

葉星辰跟林逸欣劇中互相攤牌。

因林逸欣要一路從謝佳見的脖子往下親，還一度親到胸口以下，謝佳見坦言當下超慌張，還一度雙手緊揪住床單，引起現場一陣大笑。謝佳見表示「當我看到有這麼火辣的場景時也很驚訝。林逸欣趴在我身上的時候，我還真的蠻緊張的，加上她從我胸口越親越往下時，我心裡不停吶喊導演甚麼時候才要喊卡，而且導演還要我表現得很享受、但又有點抗拒的複雜表情，才臨時想到抓床單的細節」。

林逸欣不斷發動攻勢想與謝佳見復合。

面對這場激情戲碼，林逸欣笑說可能自己是撲倒別人，所以拍攝時都蠻放鬆的，「我是第一次挑戰這麼主動的角色，所以拍攝時反而覺得很有挑戰性，腦袋都只想這場戲能怎麼拍，而且這場戲我還要跪在謝佳見的雙腿中間，還一度跪到他的腿上，兩個人都痛得要命」。

謝佳見與葉星辰感情走向成焦點。

(中時 )