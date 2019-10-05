華視、三立都會台、衛視中文台週五華劇《用九柑仔店》快接近尾聲，本週將播出第八集，劇中每個人物的角色刻劃都很有特色與個性，特別是飾演熟女版玉雲的丁國琳，與飾演年輕版玉雲的孫可芳都讓人覺得很有感觸。玉雲跟昭君(莫允雯飾)被網友戲稱是有仇母女，玉雲不但誤會昭君與自己的男友有一腿，因此和昭君大打出手，還一直賭博欠錢，債主常常到店裡討債。本週將演到恩沛(邱澤飾)給玉雲一筆錢，要她徹底離開昭君的生命，意外揭穿玉雲內心的真實感受。

孫可芳（左）。三立提供

昭君（莫允雯飾演）在戲中與媽媽玉雲的互動，常讓觀眾感覺這母女有仇，有著揪心與不忍，而孫可芳飾演莫允雯小時候的媽媽玉雲，從與外國人談戀愛，有激烈的親熱戲，到未婚產子，這些都是孫可芳從未嘗試過的挑戰，讓孫可芳笑說她一直都演一些瘋狂、特別的角色，從來沒有拍過一齣充滿純愛與粉紅泡泡的戲，也很想看自己在戲裡好好談戀愛的樣子，因此這是她目前滿想挑戰的角色。

孫可芳表示，跟賀少俠的第一天見面就要演親熱戲，一開始真的有點尷尬，但賀少俠很好，也很紳士，所以拍的時候並沒有因為與對手不熟而感到太緊張，反而是到現場才發現要拍攝的床戲跟自己原本想像的不大一樣，原以為只是兩人一起倒到床上而已，沒想到導演臨時加了一些激烈的動作，才開始真的緊張。

孫可芳自爆，其實拍攝當天，自己的雙腿一直在發軟，但表面都假裝沒事、很好的樣子。孫可芳認為玉雲的個性是個比較奔放的人，所以更可以藉由角色設定讓自己更大膽的去演，玉雲在愛情上面屬於比較笨拙、容易沖昏頭的，她笑說：「愛情這方面我跟玉雲還滿像的，所以我應該揣摩的很好。」

問到如何揣摩廁所產子這場戲，孫可芳說沒演過生小孩的戲，因此到處問經紀人、姊姊和其他有經驗的朋友，大家都形容生小孩的痛像是被車子輾過去，讓孫可芳感到非常害怕，加上她上網看生小孩的影片，害怕看到血的孫可芳差點沒暈過去，內心的恐懼讓她在演這場戲的當下，彷彿身歷其境，覺得全身上下真的都好痛。從小在鄉下長大的孫可芳，也看過許多年輕的女生，甚至是國中生，不知道自己懷孕，意外的產下孩子，孫可芳覺得玉雲的情況也是這樣，更說其實玉雲就是被外國人的浪漫沖昏頭的女生。

廁所產子。

(中時 )