10大槍擊要犯選總統?多年前，曾犯下「虎山雙屍命案」的主謀藍信祺，日前領表登記參選2020總統大選，（2日）突在臉書自拍一段影片，向網紅「館長」陳之漢下戰帖，更是狂嗆他「根本民進黨暗樁」等激進字眼，引來大批網友朝聖留言，藍昨（4日）接受《中時電子報》專訪再嗆館長「敢去虎山喝茶嗎?」

藍信祺第三度參選總統，不怕100萬保證金被沒收。（照片/游定剛 拍攝）

現年55歲的藍信祺，過去曾是犯下台北信義區四獸山「虎山雙屍命案」主謀，也曾被列為台灣十大槍擊要犯之一。上月（13日）宣布獨立參選2020中華民國總統選舉、為公民聯署被連署人。事實上，這已經不是他第一次參選總統，在2011年時用「世界台灣皇帝」名義首參選總統，最後因資格不符被中選會駁回，2015年再次參選總統時，更是提出開放天體營等政見，不過還是因連署未達到法定的人數，因此保證金100萬還遭到沒收。

藍信祺受訪開場前，先是飛跳衝鏡頭再輝拳，作勢向長嗆聲。（照片/陳威成 拍攝）

4日下午，身穿白色襯衫、黑西裝褲，理著俐落短髮，藍信祺現身在台北街頭，正忙著街頭公民連署活動。藍接受《中時電子報》記者訪問時，開場先是來個飛跳後，又突衝向鏡頭揮拳作勢和館長嗆聲：「館長，我這（指拳頭）就送給你了，你在地上」。

藍信祺向館長放話隨時等你上虎山喝茶。（照片/游定剛 拍攝）

藍受訪先是狂轟「民進黨是陰險、不是正大光明的黨，在中、南部地區綁樁，北部愚弄民意，頂館長出來抓住年輕族群，並把他們洗腦，灌輸不健全觀念」，藍又矛頭指向館長，為什麼我要出來選?讓你知道你是條狗，因為你講的政見，是要對2300萬人有利，而非給蔡英文，該考慮國家最大利益的好處，這次總共有八組人要出來參選，館長掌握年輕族群，許多涉世未深的，我們想在憲法上尋求平等的時候，被你碰到很大的阻礙，網路上，發現有一股明顯力量檔著我們，可以發現背後就是蔡英文」。藍又狠批館長是條狗、圖利的狗，應該要全台人民利益為優先，而非公開支持蔡，你根本就是蔡的暗樁。面對記者詢問「你是不是要公開向館長下戰帖?」藍則在鏡頭前向館長嗆「我隨時都可以跟你下戰帖，晚上9點我們赤手空拳到虎山喝杯酒、喝杯茶，我保證你連山都不敢上來」。

獨家／槍擊要犯藍信祺選總統！狂嗆館長「別幫民進黨做鬼事」

(中時電子報)