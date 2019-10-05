天涼好個秋！迎接雙十國慶，來屏東看台灣設計展吧！今年台灣設計展由經濟部與屏東縣政府為共同主辦，主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。主展區空間統籌朱志康將台灣人熟悉的「超級市場」搬到展場，環繞主展區的「超級假期」手推車裝置藝術，就像遊樂場裡的雲霄飛車一樣帶來歡樂，讓展區搖身一變成為熱情的「超級南」設計超市，這也是最具有屏東味的設計超市。今年國慶煙火也在屏東施放，來屏東一遊吧

屏東有名的「小綠人」也出現在台灣設計展。（圖取自活動官網）

主展區內共有5大主題展覽、1家設計賣店，

1. 屏東西：由擅長以設計連結在地產業與日常生活的無氏製作負責人吳孝儒擔任策展人，主軸探討屏東特色產業，深入屏東這個台灣農業大縣，透過檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可、紅藜6種農產，帶領民眾探索屏東農業從傳統走向超級的脈絡，運用設計思維梳理脈絡、轉化加值，從屏東學、屏東人、屏東選三面向重新串連設計觀點與地方產業。

2. 屏動能：由中衛發展中心及桔禾創意張漢寧總監共同策劃，以屏東在地體育賽事、選手故事為主軸，表達屏東人的運動能量及競賽佳績，同時認識經濟部工業局推動之MIT優質運動產品及創意生活業者商品，精彩呈現台灣運動用品的細膩設計是如何拚出屏東的運動動能！

3. 屏東製：由工業技術研究院與高田設計沈琮祐總監策劃，從通路的角度對應屏東知名物產，透過五感體驗讓製造業走向觀光，呈現出看見屏東、來自屏東、體驗屏東三個場域的規劃，從中展現出屏東人的在地情與實在心，讓民眾透過參觀與互動體驗，一同探索觀光工廠。

4. 屏東YA：由蚯蚓文化游智維總經理擔任策展人，藉由「轉換視角」，以全新的角度觀看屏東的每個景點、每件事，藉由文字故事的閱讀重新理解這片土地，打開對屏東的想像，如同孩子般地將對新事物的學習轉換成日常事物的觀看方式，將景點轉換成故事，而故事將變成前進的路徑。

5. 屏安村：由5% Design Action社會設計平台楊振甫博士擔任策展人，以屏東「安居樂業」為訴求，透過社會設計嘗試回應目前在「全齡共融、失智友善」的需求及挑戰，重新定義日常社區可看到的場景與人物，思考健康促進、青銀共創、失智症在地照護的全新可能。

6. 好屏未來市：由未來式有限公司串聯台灣由南至北的好設計，現場還推出以屏東農產研發設計料理的6款「好屏便當」傳遞舌尖幸福，當日新鮮製作、限量供應。

「好屏便當」傳遞舌尖幸福。（圖取自活動官網）

另外，主展區戶外每晚5點開始的「超級靚」光藝展，透過聲光科技營造出與白天截然不同的感官氛圍，邀請大家一起夜遊設計展；周末假期更有超級市集匯聚在地美食小吃、手作技藝、農物伴手禮等，將屏東獨有的設計美學分享給大眾。

10月台灣設計展期間春水堂人文茶館及茶湯會也聯名合作，採用來自屏東的香蕉、檸檬推出期間限定新品，讓民眾除了看展之餘，也可嚐一口來自屏東的鮮果滋味！今年國慶煙火也在屏東施放，來屏東一遊吧！這絕對是雙十4天連假的最佳選擇。

(中時電子報)