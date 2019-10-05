國民黨總統參選人韓國瑜副手人選備受關注，外傳前台北縣長周錫瑋將成「最大黑馬」，不過，國民黨台中市議員賴朝國卻表示，因為最近朱立倫表現出來的意願並沒那麼高，韓國瑜則頻頻跟前行政院長張善政合體，因此藍軍內「韓張配」討論熱度，甚至壓過「韓朱配」。

賴朝國接受香港媒體《中評網》專訪時表示，最近他在地方走訪時，確實有聽到支持者好奇詢問韓國瑜會不會跟張善政搭配，因為張善政曾任行政院長，有政績，形象也好，現在還有很多百姓肯定他的作為，所以韓張配確實是不錯的選擇。

至於「韓張配」的優勢，賴朝國認為，張善政是科技業出身，曾做過Google公司亞洲硬體總監，又有實際經營企業，所以可以爭取知識藍、經濟藍的民眾信賴。另韓國瑜是國民黨員，張善政則是無黨籍，韓張配也可吸引中間選民的支持。不過韓張配的劣勢，則在於兩人都是60多歲的男性，可能缺乏女性柔和形象，也不太容易得到年輕族群的支持，所以競選團隊要想辦法加強這一塊的論述。

賴朝國點出，本來國民黨內大家希望韓朱配，但在目前客觀的條件下，朱立倫的意願沒那麼高，若能搭配張善政，也是符合一些藍營支持者的期待，對韓的民調，多多少少都能起到拉抬的效果。另張善政也是韓國瑜國政顧問團的總召集人，他若當副手，也可多負擔一些選務工作，韓國瑜就會有時間好好說明市政，讓百姓有煥然一新的觀感，對韓國瑜的民調絕對是大加分。

(中時電子報)