台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，批評總統府秘書長陳菊是民主罪人、別以為坐過牢就可為非作歹，這不是柯第一次開罵陳菊，一般認為，柯文哲狠批陳菊，是要塑造「討厭綠」的氛圍，擴大民眾黨的政黨票空間。

據香港媒體《中評網》分析指出，民進黨選情並沒有受到私菸案等弊案衝擊，反而讓蔡英文隱身在第二線，民調居高不下。柯文哲雖然不選2020，還是得拉抬台灣民眾黨的立委選票，而台灣第三勢力有25%至35%支持度，因此一再開嗆新潮流陳菊，就是要塑造「討厭綠」的空間，擴大第三勢力。

另外，開嗆民進黨，每每都吸引不少媒體報導，反而有效地凝聚媒體焦點。柯文哲要找郭台銘合作，針對陳菊開罵，才能拉高自己的網路討論聲量，第三勢力合作才能居於主導地位。另外一種說法就是，2018台北市長選舉，民進黨自提人選後，柯P認為戰犯就是陳菊，因此柯文哲開嗆陳菊，也是情有可原。

但是鎖定陳菊當目標炮轟，真能有效塑造討厭藍綠的氛圍，民眾黨的政黨票能最大化嗎？這還要觀察。

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(中時電子報)