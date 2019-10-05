為因應反送中運動，香港政府訂定「禁蒙面法」，引發港人上街抗議。美國聯邦眾議院議長裴洛西今天批評，引用「緊急法」來禁止蒙面無法回應人民不滿，只會加深外界對香港言論自由狀況的疑慮。

香港反送中運動延燒數月，由於示威者多戴上面罩以隱藏身分，香港行政長官林鄭月娥在當地時間4日宣布，引用「緊急情況規例條例」（緊急法）訂定「禁蒙面法」，於5日零時起開始實施，違者最高可監禁1年或罰款港幣2萬5千元。

針對香港政府引用「緊急法」禁止蒙面，民主黨籍的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天推文表示，港府這麼做無法回應人民不滿，「只會加深外界對（香港）言論自由（情況）的疑慮」。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）也透過推特（Twitter）警告港府。盧比歐表示，林鄭月娥不將重點放在為香港目前狀況找出政治解決方案，反而使用「緊急法」來禁止人民蒙面。他警告：「若香港想要繼續成為國際樞紐，港府應重新思考它的優先事項是什麼。」

盧比歐是美國參院版「香港人權與民主法案」主要發起人。參院外交委員會上個月25日通過法案，法案要求美國務卿每年檢視香港自治狀況、評估香港是否仍該享有美國賦予的特殊待遇，並向國會提出認證（certification）。

在港府宣布訂定「禁蒙面法」前一天，目前在美國民主黨總統初選聲勢領先的參議員華倫（Elizabeth Warren）也在「外交政策」（Foreign Policy ）雜誌網頁刊文，呼籲美國政府為香港起身抵抗大陸。

華倫表示，要讓大陸態度良好，不是單靠發發討戰推文、在國際峰會討好對方，也不是只要採取缺乏協調、常造成反效果及一般美國民眾負擔的加徵關稅措施就好。她強調：「美國應清楚傳遞此一訊息，亦即美方及其夥伴預期大陸會履行承諾，若大陸沒做到，他們將會有所回應。」

華倫指出，要成功傳遞此訊息，美國須採取兩大作為。她說，首先是停止出口維安、警用或監控設備至香港，直到香港政府針對港警濫用武力的可靠指控發布調查報告；其次是保護參與示威運動並前往美國的香港民眾，直到他們確信回港後，不會因為行使和平集會權而受到懲治。

(中央社)