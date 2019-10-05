時序入秋，正是出遊好時機！來馬來西亞走走吧！這個島國擁有六千多個大大小小的島嶼，海島風光與自然生態資源非常豐富，很多都還是未開發的秘境聖地，有別於以往的度假選擇，搶先到馬來西亞秘境一探究竟。其中天空之橋位於蘭卡威第一高山馬西岡山中的東方村度假園區內，擁有高687公尺的玻璃透明步道，漫步在天空之橋上，仿佛走在山林中，又像是置身雲端。

東姑阿都拉曼國家公園（Tunku Abdul Rahman Park）是馬來西亞第一座海洋型國家公園，旅遊資源豐富，能享受未受污染的沙灘與海水，與許多罕見的兩棲動物。（馬來西亞觀光局提供）

●東姑阿都拉曼國家公園：這是馬來西亞第一座海洋型國家公園，於1974年正式被列為海洋生態國家公園，以保護這片海域內的海洋生態，因此未遭受到破壞，可以看到較為原始的海洋樣貌，許多特別的珊瑚與海洋生物都能予以保存。由加雅島（Gaya Island），沙比島（Sapi Island）、馬穆迪島（Mamutik Island）、馬奴干島（Manukan Island）與蘇洛島（Sulug Island）等五個島嶼組成，不但能享受未受污染的沙灘與海水，各個島嶼的叢林裡更有許多罕見的兩棲動物，

從沙巴水上清真寺（Masjid Bandaraya Kota Kinabalu）遠眺即可看到斯邦加島，是被熱帶雨林遮蓋的秘境島嶼，適合大自然愛好者前來探索。（馬來西亞觀光局提供）

●斯邦加島：又稱陶夢島，最大的好處是尚未被全面開發，加上島上兩座山峰都被熱帶雨林遮蓋，是很原始的秘境島嶼，也成為新的世外桃源度假天堂，適合大自然愛好者前來探索。此外，斯邦加島（Sepanggar Island）距離亞庇（Kota Kinabalu）的碼頭不遠，從沙巴水上清真寺（Masjid Bandaraya Kota Kinabalu）遠眺便可看到的斯邦加島（Sepanggar Island），在島上也可以回望亞庇市美景，因此成為很多人特意前往的島嶼

●蘭卡威島：蘭卡威島上就有機場增加交通便利性外，也在1987年成為免稅港區，因此成為馬來西亞最知名的度假島嶼。天空之橋位於蘭卡威第一高山馬西岡山中的東方村度假園區（Oriental Village）內，擁有高687公尺的玻璃透明步道，漫步在天空之橋上，仿佛走在山林中，又像是置身雲端，是旅遊經典也是網美熱門打卡點！

邦咯島（Pangkor Island）是馬來西亞人心中最美麗的島嶼，主打一島一飯店，綠中海度假村更是蜜月度假勝地。（馬來西亞觀光局提供）

●蘭卡威島邦咯島：是馬來西亞人心中最棒的度假島嶼！一島一飯店成為度假勝地，像是曾被選為十大蜜月島嶼的綠中海度假村（Pangkort Laut Resort）；以及眾多價格平實的五星級飯店為一大賣點，如：直落尼巴（Teluk Nipah）和珊瑚灣渡假村（Coral Bay）；亦有許多青年旅館，故深受各國遊客與背包客喜愛。

到馬來西亞尋找秘密度假基地，境內擁有大大小小上千個島嶼，絕對是度假首選！（馬來西亞觀光局提供）

(中時電子報)