2019年大聯盟季後賽，4日起拉開兩聯盟分區系列賽（division series）的帷幕，8支捉對厮殺的球隊中，有4隊在例行賽（太空人、道奇、洋基、雙城）拿下超過100場勝利，這在MLB賽史上極為罕見。四支百勝隊伍能否都順利通過首輪測試，進而在聯盟冠軍戰一決雌雄？

季後賽登場前，休士頓當地一個傢俱公司老闆，率先以歷來最大手筆的350萬美元，在賭城拉斯維加斯盤口下注，預約太空人隊將繼2017年之後再次贏得今年的世界大賽冠軍！如果，最終真能如其所願，他將獨贏770萬美元的獎金。

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例賽拿下107勝居大聯盟第一的太空人隊，擁有Justin Verlander、Gerrit Cole和 Zack Greinke「三巨投」領軍，打線上則有Jose Altuve、Alex Bregman、Carlos Correa、Yuli Gurriel、Michael Brantley、Jake Marisnick、Josh Reddick、George Springer等戰將。投打陣線完整，加上享有季後賽全程的主場優勢，不但玩家看好，也是多數球評、專家們最為推崇的奪冠勁旅。

光芒隊是一支年輕且力爭上游的隊伍，分區系列賽碰上兵強馬壯的太空人，若能逃過直落三橫掃，就算是成功的一季了！

洋基和雙城之爭，兩軍的先發投手都只能算是一般般，但兩隊都在例賽中寫下單季超過「三百轟」的隊史新高紀錄，預期是一系列比拚打擊火力的對抗；洋基可望略佔上風的是「古巴飛彈」Aroldis Chapman領銜的牛棚戰力較優。

道奇已連續七季奪取國聯西區王座，在穩定的先發投手群之外，連年都有新生代好手冒出頭，具備體系完整且鞏固的農場體系，是其能在國聯長期維持優勢的關鍵。分區系列賽對上外卡爭奪戰驚險勝出的國民隊，道奇大軍可望直落三勝出。

紅雀和勇士的對戰組合是分區系列戰最有看頭的對抗，兩軍都有年輕新秀已能擔負重任，且戰鬥意志和韌性都極為強悍；這一系列可能是唯一需要打滿五場的抗爭，而紅雀略佔上風者，在於有「鐵捕」Yadier Molina坐鎮指揮，他是全軍精神領袖，也是紅雀贏球的指標。

(中時電子報)