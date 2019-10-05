香港行政長官林鄭月娥10月4日宣布，根據《緊急情況規例條例》成立《禁止蒙面規例》，並於5日零時起實施。依《禁止蒙面規例》，在未經批准集會中蒙面者，可判罰款2.5萬港元(合台幣10萬元)及監禁1年。

民進黨主席卓榮泰表示，這是開民主的倒車。立法院長蘇嘉全在臉書呼籲香港政府，《禁蒙面法》的實施，等同於朝著戒嚴的方向前進，這種違反民主潮流的作法，非但沒有辦法解決民意的怒火，而是火上澆油，期盼港府三思！

時間回到2018年04月26日，根據《三立新聞》報導，反年改的八百壯士蒙面，不敢以真面目示人，深怕被警方蒐證。

按根據集會遊行法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得為必要之限制，其中第6款規定，關於妨害身分辨識之化裝事項。

當時行政院發言人徐國勇在4月26日表示，集會遊行法規定，參與集會「不可以帶面具」。

台灣人民集會遊行蒙面，被民進黨政府痛斥是違法。香港集會遊行禁止蒙面，被民進黨痛批是開民主倒車；換言之，香港集會遊行蒙面才符合民主潮流！民進黨果然是好棒棒的「雙標黨」！

(中時電子報)