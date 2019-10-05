@中國時報

10月空汙季來臨，西半部地區空氣品質又拉警報，根據環保署的監測，台灣西半部，從北到南11縣市29測站空氣品質指標（AQI）都亮起橘紅燈，其中又以中部地區最為嚴重，不僅台中市再成「霧城」，彰化八卦山大佛也再度「神隱」，引發民眾怨言。

香港特首林鄭月娥昨日宣布，行政會議決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，5日零時起實施；遊行集結者使用可隱藏身分蒙面物即屬違法，違者最高監禁1年、罰款2萬5000港幣。林鄭強調，雖然引用《緊急法》，但不等於香港進入緊急狀態。

台中市殉職消防員謝志雄的媽媽淚訴，「鐵皮屋失火不能進去，多待1秒都不行，很危險。」內政部長徐國勇4日提出質疑，火場無人時，就不要派員進入，要派員要有相當的理由。台中市消防局反駁，罹難2名消防員進入鐵皮工廠，當時狀態尚未起火，為防止火勢蔓延，才進入尋找火點，救災過程並無不當。

鴻海創辦人郭台銘宣布棄選2020之後，外界頻頻關切何時與國民黨總統參選人韓國瑜會面。郭辦前天再度狠拒「韓郭會」後，韓國瑜陣營發言人葉元之昨天表示，目前沒有「韓郭會」的規畫，若有進度會跟大家說明。

@旺報

如何看待兩岸關係，從政治、歷史角度切入，當前兩岸關係無疑就是一個死胡同、政治上難解的僵局，是講求實力強弱的叢林遊戲。但若能翻轉「觀看」視角，兩岸關係不必然是純粹的「比大小」，而可以是隱身台南小巷的兩岸藝術的交流饗宴，抑或是陸配努力融入台灣生活的點滴；兩岸關係的「圖像」其實可以很多元，可以有多一點「人味」。

從最早的台灣老兵娶大陸新娘，一直到台商西進大陸、兩岸開放三通交流，有不少的兩岸異性戀人喜結連理。不過，同志一向是兩岸交流中最沒有聲音的一群人，隨著台灣通過同婚法案，但大陸民政部仍堅持婚姻是一夫一妻的組合，導致兩岸同志無法結婚，進而同樣享有法律保障，已逐漸成為不該忽視的問題。

全球商業數據供應商IHS Markit公布9月香港採購經理指數（PMI）為41.5，雖較8月40.8微升0.7個百分點，但亦創下2009年2月以來、近10年半的次低紀錄，並連續18個月低於50；反映香港的經濟活動繼續處於收縮狀態，9月私營經濟仍陷急劇衰退景況。

針對台灣近來的外交處境，大陸國台辦海研中心特約研究員傅玉能4日受訪時表示，在台灣領導人蔡英文打破兩岸「九二共識」下維持的現狀後，大陸在外交上對台已是日趨收緊、全面零和，不但歡迎這些有意願的國家與中國建交，也積極投入資源在一些游離國家進行外交努力。不會再像馬英九外交休兵時期與台和睦相處，甚至勸退一些國家不要與台斷交。

@工商時報

台股本周表現逆勢抗跌，二度回測月線有撐，投資專家認為，大盤呈現高檔震盪，但資金汰弱留強動作頻頻，個股表現兩極化，篩選三大法人連日買超、股價沿5日均線向上，且業績具成長題材，擁籌碼、技術、基本面優勢的個股，共有緯創、聯詠、奇鋐等15檔，可望成為雙十節前領航新星。

國際美元走弱，加上外資重返新興市場效應，激勵主要亞幣全面走揚，台股也開高收小紅，新台幣開盤一舉升破31元大關，終場收在30.973元兌1美元，創近五個月新高，升值9.1分，終結連續六個交易日跌勢，總成交量放大至15.97億美元。

美國周五公布9月份官方就業報告，結果一好一壞，失業率意外降至3.5％、創下50年新低，但新增就業人數僅13.6萬，略低於預期。專家偏多解讀報告結果，認為美就業市場仍算穩健，多少有助緩和外界擔憂因中美貿易緊張，可能拖累美國經濟陷入衰退的命運。

外資回頭了。金管會4日公布，9月僑外資與陸資累計淨匯入金額2,025.33億美元，不僅重回2,000億美元大關，在7月及8月外資連續二個月淨匯出之後，9月單月反向淨匯入29.857億美元（約合新台幣926.8億元），累計今年前九月外資是淨匯入48.18億美元，比去年前九月外資為淨匯出逾61億美元的情況好很多。

(中時電子報)