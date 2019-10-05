藝人王瞳與馬俊麟，前天召開記者會道歉，馬俊麟更坦言「感情沒控制好」，等於間接認了這段不倫戀，對此兩性專家御姊愛則認為這場記者會犯了兩大忌，一是兩人不該同框，二是馬俊麟沒有真心向老婆致歉。

根據《ETtoday》報導，御姊愛直言這場記者會相當失敗，而且對兩人形象更扣分，若記者會重點是馬俊麟要跟老婆致歉，就不該安排與王瞳同框，此外馬俊麟應該將重點放在跟太太和王瞳道歉，但卻扯了很多不必要的內容，不僅沒達到道歉目的，甚至讓家中的太太更為憤怒，此外相較之前阿翔偷腥後召開記者會，當下是清楚表達要挽回家庭的決心，但馬俊麟卻沒有提到相關言論，很顯然溝通出了很大的狀況，也是這場記者會的兩大敗筆。

此外御姊愛表示，馬太太雖有權捍衛自己的權利，但是否告得成說不準，此外王瞳可能是被法院傳票嚇到了，才做出魯莽的行動，但應該先找律師或專業的人協助，不然對事情不會有幫助。

(中時電子報)