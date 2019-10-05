太空人5日在分區系列賽首戰以6-2打敗光芒，韋藍德(Justin Verlander)主投7局只被敲1安無失分，生涯季後賽第14勝，追平名人堂投手葛拉文(Tom Glavine)並列史上第3。韋藍德此役送出8K，累積季後賽175K亦是史上第3。光芒輸球沒話說，韋藍德不僅厲害，而且一個人就等於他們半支球隊的年薪(3300萬美元)。

光芒葛拉斯諾(Tyler Glasnow)表現也不差，他投到第5局才被「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)逮到一顆時速98英里的直球，轟成左外野兩分炮。「他是很強的打者，早知道我就改投曲球了。」葛拉斯諾4.1局失2分。韋藍德退場之後，光芒立刻打回2分，驚動太空人緊急再換投，阻止了光芒的反攻。

第2戰還是在太空人主場，光芒的惡夢沒結束，對手是二號王牌寇爾(Gerrit Cole)，寇爾例行賽成績與韋藍德差不多，今年處於生涯最佳狀態。光芒派出賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)應戰，史奈爾說：「因為我們低薪(團薪大聯盟最低)，大家沒把我們當一回事，但是低薪不表示我們沒本事。」

(中時電子報)