熱情澎湃！婦聯會國慶音樂會下午登場 07:532019/10/05 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 婦聯會音樂會在林森南路19號美齡樓(圖)舉行。(本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迎接雙十國慶，婦聯會今(五)日下午二時舉行國慶音樂會，除有氣勢磅礴的國歌、軍歌，更有聲樂家演唱及薩克斯風演奏，展現愛國熱情。 婦聯會表示，音樂會地點在在林森南路19號美齡樓，節目精彩；開場由「國歌、旗正飄飄」歌聲揭開序幕，再由熱血沸騰的軍歌接力，另有多位知名聲樂家引吭中西名曲，或演奏薩克斯風，揚聲歌手合唱團也同台獻藝。曲目含中西名曲，復興崗校友合唱團熱情贊助演出。 音樂會預計進行兩小時，以全體合唱「中華民國頌」畫下句點。 (中時電子報) #音樂會 #婦聯會 #國慶 #薩克斯風 #聲樂家 也許您會感興趣 推薦閱讀 談到國慶大典 阿扁一肚子鳥氣 22:352019/10/01 政治 影》捍衛領空！空軍今國慶軍機預演 07:232019/10/02 政治 德國國慶酒會 德駐台代表：憂獨裁與民粹威脅民主 20:202019/10/03 政治 國慶焰火搭國台交 閃耀42分鐘 04:102019/10/04 地方新聞 台灣大獻唱美聲 花火音樂會演繹經典 04:102019/10/04 時尚消費 《通信網路》邁入第12年!台灣大日月潭花火音樂會19日登場 08:352019/10/04 財經 搭火車看國慶煙火 鎖定6班車 16:292019/10/04 生活 大內曾文溪畔市集音樂會 夕陽下浪漫賞秋雪 18:502019/10/04 旅遊 高雄潮國慶 徵百位國慶寶寶 04:102019/10/05 地方新聞 大內市集音樂會 曾文溪畔賞秋雪 04:102019/10/05 地方新聞 政治熱門新聞 韓國瑜副手 藍軍內討論熱度最高的居然是他 - 政治 把這些人找回來 趙少康：韓國瑜就當選了 - 政治 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 - 政治 我的媽啊！蔡政府用「媽咪」替代中華民國？真相是… - 政治 柯郭聯手進軍國會 郭正亮預測2020兩大黨席次 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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