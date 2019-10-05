迎接雙十國慶，婦聯會今(五)日下午二時舉行國慶音樂會，除有氣勢磅礴的國歌、軍歌，更有聲樂家演唱及薩克斯風演奏，展現愛國熱情。

婦聯會表示，音樂會地點在在林森南路19號美齡樓，節目精彩；開場由「國歌、旗正飄飄」歌聲揭開序幕，再由熱血沸騰的軍歌接力，另有多位知名聲樂家引吭中西名曲，或演奏薩克斯風，揚聲歌手合唱團也同台獻藝。曲目含中西名曲，復興崗校友合唱團熱情贊助演出。

音樂會預計進行兩小時，以全體合唱「中華民國頌」畫下句點。

(中時電子報)