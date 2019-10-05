20191003中天新聞 鋪陳？ 連2天美國學者來訪 傳韓11月訪美

日前美國智庫學者赴高雄拜會市長韓國瑜，南加大公共管理學院院長Knott更邀韓11月訪美演講。傳韓11月第二個禮拜將二度訪美，若成行這也將與高雄市政總質詢「撞期」。「白眼女神」高市議員黃捷對此超無奈，直言：「只能望著韓市長的位子翻白眼了。」

黃捷在臉書發文，劈頭痛批：「11月初正好是高雄市議會總質詢開始，我的總質詢時間是11月4日上午，勢必是只能望著韓市長的位子翻白眼了。」

黃捷怒指：「當初護航市議會抽籤質詢制度，說總質詢一樣問得到市長的人，又該做何解釋？ 韓市長選擇逃避議會監督的心態昭然若揭，連市政都害怕被檢視、畏畏縮縮的樣子如何撐起台灣？如何保衛我們珍愛的家？」

不僅如此，黃捷更砲轟：「更不用說到目前為止市長讓市政空轉卻毫無反省之意，現在不願到議會接受質詢卻也沒有辭職的勇氣，連參選總統都如此扭扭捏捏、膽小懦弱，毫不果斷的樣子只會被全台灣人民唾棄！」

(中時電子報)