營養保健品的食用方式、時機和劑量都是學問，選對、吃對，健康才能加分。

Ｑ：哪些人要補充葉黃素？

年輕人、3C族和銀髮族都需要。台北市立聯合醫院中興院區醫務長蔡景耀指出，美國經過兩次大型研究後，證實葉黃素、玉米黃素等能幫助預防退化性黃斑部病變，後來演變成3C族必吃。黃斑部病變部分原因是陽光曝曬，而3C中的藍光能量最強，因此推論藍光也會傷害黃斑部。

蔡景耀認為，除了休息，年輕族群可吃葉黃素預防病變，年過50歲也應該補充預防黃斑部退化、病變；除了保護眼睛，葉黃素還有其他好處。已有研究發現可改善睡眠品質，抗發炎效果也對心臟冠狀動脈疾病有幫助，「多吃蔬果也能吃到葉黃素，如果吃營養保健品要適量，因為是脂溶性的營養素，對肝臟影響較大，」他說。

Ｑ：葉黃素跟蝦紅素功效一樣？只吃一種行不行？

葉黃素跟蝦紅素功效比一比。(圖/康健雜誌)

兩者功效不一樣，也不能相互取代。葉黃素可保護、緩解眼睛視網膜黃斑部的問題；蝦紅素除了降低黃斑部傷害，也能減輕眼部疲勞。蝦紅素的抗氧化能力是葉黃素的5～10倍，也具有護眼效果，但兩者還是有差異。

Ｑ：該怎麼吃葉黃素？廣告說游離型的葉黃素比較好吸收，真的嗎？

不一定。台灣基因營養功能醫學會理事長劉博仁指出，游離型或脂化型葉黃素的吸收率何者較好尚無定論，而是因人而異，所以不用特別拘泥形式。葉黃素是脂溶性營養素，因此隨餐或飯後吃效果較佳。

搭配魚油、維他命A、β胡蘿蔔素，能改善乾眼症。另外，許多產品宣稱葉黃素和玉米黃素的黃金比例是5：1，但微笑藥局藥師廖偉呈表示這是舊的說法，不用特別在意。每天可以吃6～10毫克葉黃素或4～6毫克蝦紅素，至於能否併用，廖偉呈表示目前沒有文獻佐證不能併用，但兩者結構相似會競爭吸收率，所以如果服用多於15毫克的葉黃素與蝦紅素，建議隔餐食用。

魚油─凝血不全的人，要避免！

Ｑ：磷蝦油比魚油貴很多，效果比較好？

魚油與磷蝦油相比，市售價格較親民。(圖/康健雜誌)

兩者功效差不多，平常吃魚油保健即可。它們都含有Omega3，有預防心血管疾病、降低血脂和血糖的效果，外食族攝取過多Omega6容易發炎，而補充魚油能有效對抗發炎。磷蝦油除了Omega3，也含有少許具抗氧化作用的蝦紅素。

泰安醫院營養師李錦秋表示，磷蝦油所含的蝦紅素相當有限，如果是保健心血管，吃魚油即可；若要補充蝦紅素則建議直接選購劑量較足的產品，效果才會好。另外，TG型式較好吸收。要注意的是，凝血不全或使用抗凝血藥物的人，食用前要諮詢醫師。

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(中時電子報)