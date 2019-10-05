藝術不分國界、也不分作畫工具！想不到樹皮也能入畫，將原民傳描繪絲絲入扣！說澳大利亞國家博物館的樹皮畫收藏是重要的文化瑰寶，從繪畫材料到創作靈感都源於原住民藝術家對土地的情懷與感知，畫中的故事、圖紋、形態已傳承超過5萬年，不僅是世上現存最古老的藝術傳統之一，也是研究與理解人類文化的重要創作。

澳大利亞國家博物館資深策展人Margo_Neale進行展場導覽。（圖取自台博館官網）

即日起至109年2月9日，到國立臺灣博物館也能一睹這些充滿神秘氣息的原住民藝術創作！由臺博館與澳大利亞國家博物館合作推出的《大師：澳大利亞原住民樹皮畫特展》，今日在臺灣原住民迎賓歌舞中揭開序幕，展覽包含澳大利亞北部的阿納姆地區，著名原住民藝術家所創作的樹皮畫、木雕木刻，還有創作用的繪畫原料、工具等，每件都是澳大利亞國家博物館的國寶級收藏品。

澳大利亞國家博物館珍藏的阿納姆地樹皮畫，由當地原住民以原始宗教為主題創作，可視為澳大利亞的文化符號，從繪畫材料到創作靈感，均源自於大自然，以樹皮為畫布，取赭石為顏料，傳達藝術家對世界的理解，展示主題涵蓋遠古時代的生活情境、原住民藝術家自我身分的表達，以及對當代生活的思考等。

本次展覽中的樹皮畫作品創作於1948年至1985年間，展區根據畫家的家鄉和繪畫風格，分為三個部分：具象描繪人與物的圖像為主的西部作品；以圖紋細節和幾何構圖為主的東部作品；將兩者合二為一的中部作品。創作者包括伊熱瓦拉、馬瑟曼•馬瑞卡、巴戴耀•納加麥瑞克、大衛•馬瀾紀等45位藝術家。

澳大利亞國家博物館資深策展人Dr. Margo Neale特別介紹的展品包括：「儒拉津勾氏族葬禮」，1967年由馬瑟曼·馬瑞卡創作，上半部是如光束的彩色線條，下半部用紅黃黑三色象徵靈魂、精靈與送葬者，結合傳統演奏樂器，呈現原住民的宗教信仰與喪禮風俗，傳達萬物皆有靈和輪迴的概念。

「彩虹蛇納里奧德」，1984年由巴戴耀·納加麥瑞克創作，「彩虹蛇」是祖靈幻化而成，能偽裝成多種形態、創造聖地，甚至吞噬靈魂，樹皮畫中的「彩虹蛇」有鱷魚的頭、鴯鶓的胸脯、魚的尾巴、長著睡蓮的脊背，以豐富的想像力將當地的自然景象巧妙轉化為圖像。

台博館澳大利亞原住民樹皮畫特展開幕典禮貴賓雲集。（圖取自台博館官網）

(中時電子報)