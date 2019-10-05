總統府今年國慶很不一樣。文化總會昨〈4日〉晚上進行2019國慶總統府光雕展演點燈儀式，將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，其中，開場表演《幻影炫光》，特地邀請國防部藝工隊搭配光雕主題，運用LED光纖服裝演繹三軍表演，甚至將國造高教機與無人機呈現在牆面，呈現科技感視覺並融入軍事元素讓現場觀眾驚呼連連。

中科院無人攻擊機翱翔在總統府，展現國防武器自製決心。(青年日報提供)

國防部心戰大隊國防部藝工隊官兵配合光雕演出三軍精神，吸引眾人目光。(青年日報提供)

今年是總統府第三次舉辦光雕秀，特殊的，還特別將將國造「勇鷹」高教機、無人機，以及福衛7號升空等畫面，精準投射在總統府建築上，展現出國軍官兵與科學家拓展疆界的團結精神。

另外國防部藝工隊表演《幻影炫光》，身著LED光纖服裝結合光雕主題，將耳熟能詳的兒歌及軍歌重新編曲，讓民眾與軍事更加貼近，呈現豐富多元的舞台氛圍，增加全民國防意識。

光雕藝術將總統府牆面幻化為百年時光機。(青年日報提供)

2019國慶總統府光雕展演從即日起至國慶日（星期四），總共7天、每天6場次，邀請民眾一起前來總統府前駐足欣賞百年時光機的運轉，除了演出時間為3年來最長，更希望透過這8分鐘精采演出，使國人與國際友人都看見，臺灣與世界同行、耀飛世界的自信跟勇氣。

(中時電子報)