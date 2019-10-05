Frank Vogel says LeBron and AD are expected to play in Saturday’s preseason opener pic.twitter.com/DlgiHjEF5W — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 4, 2019

為了迎接6日上午8點湖人出戰勇士的首場熱身賽(緯來體育台直播)，湖人總教練佛格5日受訪表示，「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯都將出賽，將是「皇眉連線」首度在球迷面前曝光，相信兩人勢必很想贏球換取好采頭！

儘管詹姆斯和安東尼戴維斯都可出賽，先前參加美國男籃澳洲移地訓練受傷的庫茲馬，以及今年選秀第46順位挑來的霍頓塔克，都因傷無法上場，杜德利也因膝蓋痠痛無法出場，不過佛格強調，希望杜德利能在熱身賽結束前復出。

湖人也於5日官方宣布，將跟爵士傳奇球星史塔克頓之子大衛簽約，且裁掉卡洛林，大衛生涯曾幫國王、爵士等隊打過球，上季效力德國聯賽，場均拿到8.7分、3.6助攻，目前湖人熱身賽陣容維持滿額20人，包含兩名雙向合約球員。

勇士則要面臨苦無中鋒窘境，因為考利史坦左腳扭傷，提前確定整個季前賽都不打，盧尼也因小腿拉傷缺陣，勇士總教練科爾無奈表示，「我預計史佩爾曼即將擔任先發中鋒，克里斯也可能打一段時間中鋒，我相信這是我們僅有選擇。」

(中時電子報)