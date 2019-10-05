菲律賓附近的低壓擾動經過南方海面，會開始轉涼、注意水氣增多造成的降雨情形。（摘自中央氣象局）

告別數日秋老虎的好天氣，今天下午就要變天了，眼看國慶連假快到，假期出遊是否受到天氣影響呢？氣象局表示，連假前半各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，算是適合出遊的天氣型態。不過，吳德榮表示，颱風哈吉貝生成在即，連休進入最後2天，恐怕就會受到「颱風外圍」的干擾，不排除影響到臺灣。

《天氣風險》表示，今（5日）即將變天囉！今起風向慢慢轉向偏東風，配合菲律賓附近的低壓擾動經過南方海面，會開始轉涼、注意水氣增多造成的降雨情形。

氣象局說，國慶連假開始，下周四、五開始（10日、11日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，西半部山區有零星短暫陣雨。12日至14日台灣附近為偏東到東北風的環境，迎風面北部及東半部雲量稍多、偶有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；提醒大家，這段期間在關島附近有熱帶系統發展，並朝琉球南方海面接近，本局將密切注意，也請多留意氣象局發布的最新天氣訊息。

依目前資訊來看，國慶連假的天氣算是穩定，不過根據吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》專欄表示，連假真的有可能受到即將生成的颱風「哈吉貝」影響。他指出，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下週有「熱帶擾動」將發展成颱風。而在13日20時預測圖顯示，其位置大約在琉球附近海面(左圖)。同時的美國(GFS)模式模擬預測圖也顯示，其位置雖大致類似、但距台灣更近(右圖)。吳德榮說，國慶假期前2天（10、11日），台灣尚無受到「颱風外圍」影響的疑慮，應為穩定、舒適的天氣。但後2天（12、13日）的天氣就必需列入考慮，恐怕受到「颱風外圍」的干擾。

不過透過模擬圖分析，一切尚有變數，尚存在「不確定性」，未來將持續追蹤最新颱風天氣動態。

(中時電子報)