輸掉首戰的勇士5日藉著投手發威扳回一城，弗坦維茲(Mike Foltynewicz)先發7局無失分，只被敲3支安打，表現堪比18年前的勇士前輩葛拉文(Tom Glavine)。紅雀最後一分未得，被勇士3-0完封。不過紅雀帶著1勝1負返回自家主場，算是佔到優勢了。

弗坦維茲例行賽狀況不佳，季中一度被下放小聯盟，去年季後賽6局被打5分，此役的表現是個大驚奇。勇士自己只打3分，第9局又派米蘭辛(Mark Melancon)登板，米蘭辛前役丟4分砸掉比賽，這回再被連敲兩安攻佔一二壘，令人直冒冷汗，所幸他最後振作起來以再見三振守住勝利。

勇士新星小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)依舊有點輕浮，他前役又犯老毛病，擊出深遠飛球之後就站著欣賞，發現不是全壘打才拚命跑，二壘打白白變成一壘打。總教練史耐克(Brian Snitker)季中已經為此罰過他坐板凳，沒想到他在季後賽也沒收斂。

小阿庫尼亞例行賽41轟、101打點，還是國聯盜壘王(37次)，但他曾經不聽指令胡亂盜壘，21歲的他年輕氣盛容易腦充血，去年季後賽4戰只敲3安。今日小阿庫尼亞4支1，但是有比較乖了，把滾地安打奮力跑成二壘打，當上英雄的是在第8局敲出兩分炮的杜瓦(Adam Duvall)。

(中時電子報)