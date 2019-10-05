藝人王瞳與馬俊麟，前天召開記者會除了道歉，也坦言「感情沒控制好」，才導致衍生出這段不倫戀，對此兩性專家艾姬坦言：「馬俊麟太沒擔當」之外，更好奇反問：「大老婆的反擊，要怎麼樣才是大快人心」？

兩性專家艾姬表示整起事件曲折離奇，內容完全不輸鄉土劇，接著也提出四點疑問，首先是馬俊麟老婆雖然反擊，但用週刊側拍畫面來佐證告訴能否成功？至今仍存有很大疑問，雖然逼急王瞳一家人，也讓這段暗潮洶湧的婚姻得搬上檯面處理，因此得做好全盤皆輸的準備，第二則是「工具人」艾成為什麼不生氣？對此她推估是被「感恩綁架了自己」，？為了不做忘恩負義的人，連自己的心都欺騙，因此說的永遠都是王瞳對他的好。

兩性作家艾姬臉書全文。（圖／我是艾姫：情癒撩慾系作家臉書）

至於王瞳是不倫戀的小三，也讓形像一夕跌落谷底，對此艾姬表示很同情王瞳，因為從14歲就出道的她，不難看出在家中處於弱勢地位，包括婚姻等事情都無法做主，但在艾成和馬俊麟面前卻是被崇敬，因此只能卑微的在男人的愛裡微弱呼吸，至於馬俊麟在記者會埋怨老婆提告毀了事業，這也能看出他完全不清楚老婆要的是什麼，才會讓事情鬧的一發不可收拾。

最後艾姬則是呼籲全天下的男性，若沒有三頭六臂，請不要隨便陷入婚外情，尤其若不是有錢如王永慶，就是要像憲哥任性做自己，否則別以為自己能左擁右抱搞的定。

(中時電子報)