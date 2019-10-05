美國之音今天報導，大陸政府4日高調支持香港特區政府訂立《禁止蒙面規例》，並稱香港的抗議運動已經變質，「正在外部勢力的插手干預下演變為一場『港版顏色革命』。」北京還以中共當局採取重大鎮壓行動前使用的政治定性標籤來形容香港街頭抗議，聲稱現在已經到了「關鍵時刻」，威脅要採取「措施懲治所有暴力犯罪分子，特別是那些暴力犯罪的骨幹分子及其背後的策畫者、組織者、指揮者」。

報導強調，從大陸港澳辦發言人最新談話看，北京強調的是支持香港特首林鄭月娥、特區政府、香港警隊和司法機構強力鎮壓，並沒有示意北京要出動軍警進入香港。

美國之音引述大陸官媒報導大陸國務院港澳事務辦公室發言人楊光的話說：「香港局勢發展越來越清楚地表明，圍繞移交逃犯條例修訂出現的風波已經完全變質，正在外部勢力的插手干預下演變為一場『港版顏色革命』，某些街頭抗爭正在向有預謀、有計畫、有組織的暴力犯罪方向演化，已經嚴重威脅到公共安全。當前香港面臨的最大危險是暴力橫行、法治不彰。在此情況下，特區政府制訂《禁止蒙面規例》，合法合理合情，極為必要。」

楊光說：「香港當前亂局不能無休止地持續下去，現在已經到了以更加鮮明的態度、更加有效的舉措止暴制亂的重要時刻。」

1日北京慶祝中共建政70周年之際，香港多處地段發生街頭抗議和警民衝突，一名被稱為「蒙面暴徒」的抗議者被員警槍傷。林鄭月娥4日引用《緊急情況規例條例》頒布《禁止蒙面規例》後，引發更多街頭衝突，又一名抗議者被受到圍攻的便衣員警開槍打傷。

美國之音指出，在大陸當代政治史上，官方使用「有組織」、「有計畫」和「外部勢力」等這類說法時，顯示最高當局的政治定性並預示全力鎮壓。

報導稱，「顏色革命」是近年來新詞，源自發生在前蘇聯共和國的一些推翻威權政府的非暴力革命。今年1月，大陸公安部長趙克志就要求安全當局「要以防範抵禦『顏色革命』為重點，堅決打好政治安全保衛仗。」

(中時 )