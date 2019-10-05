美國之音今天報導，白宮首席經濟顧問庫德洛4日說，下周在華府舉行的美中貿易談判或許會有出人意料的積極進展。他還表示，總統要求大陸調查拜登父子引發的爭議或不會影響談判，但美國對香港民主抗議的支持則可能影響下周的美中貿易談判。

路透今天發自米蘭報導稱，美國國務卿蓬佩奧在義大利新聞報（La Stampa）網站上發布的視頻專訪中說，使用大陸的5G技術不會令北大西洋公約組織（NATO）聯盟面臨危險。他還表示，不擔心美國和義大利之間的聯盟會被大陸的5G威脅「打破」。

美國之音報導，庫德洛在彭博電視受訪時說：「我不是在預測。我只是說不要排除那種可能性。有可能會有某種出人意料的積極進展。」

談及大陸近期購買了一些美國農產品，庫德洛說，盡管數量不大，但或可視為一個積極的訊號。

美中最高層級的貿易官員定於下周四在華府恢復談判。近日有關川普政府官員討論如何限制美國對陸投資，以及對在美國股票交易所上市的大陸公司摘牌的消息再度引發緊張情緒。但白宮貿易顧問納瓦羅否認了相關報導內容，稱其為「假新聞」。

庫德洛在採訪中被問及川普總統3日有關要大陸調查拜登的話會否影響談判。他說他沒有和總統談及此事，不過認為這件事應該不會對美中談判有什麼影響。

川普總統3日前往佛羅里達前在白宮外對媒體表示，大陸應該調查前美國副總統拜登和他的兒子亨特。當媒體問及他要求烏克蘭總統對拜登父子做什麼時，川普說：「他們應該調查拜登父子。」

川普接著說：「同樣，中國也應該開始調查拜登父子，因為在大陸發生的事和在烏克蘭發生的事一樣糟糕。」

川普說，他並沒有要求大陸國家主席習近平做此事，但「那確實是我們應該考慮去做的事。」

川普總統通過電話要求烏克蘭總統調查拜登父子一事被爆料後，聯邦眾議院民主黨人已對他發起彈劾行動。他3日公開要求大陸調查拜登，即他在明年大選中可能面對的主要競爭對手，再度引發爭議。

在距離美中貿易談判僅有一周之際，川普將大陸扯進彈劾風波，引發其對談判前景有負面影響的擔憂。

川普4日表示，不會把與大陸達成貿易協定跟他公開表示希望北京調查拜登聯繫起來。

不過，庫德洛在4日受訪中說，美國對香港民主示威的大力支持則有可能會對貿易談判有負面影響。他說：「我所了解的是我們一直在關注香港的自由和民主運動。美國對其大力支持。那可能會影響談判。」

(中時 )