空軍年度最大盛事「戰術訓練總驗收」近日內即將進行演練。這項空軍最重要的年度戰術競賽，素有台灣版「TOP GUN」之稱，外界統稱為「天龍演習」，今年最特殊的是，P-3C反潛機首度加入操演，配合各型戰機聯隊，以模擬實戰方式，測驗各戰術戰機聯隊地面及空中整體作戰能力。

這也是P-3C反潛機成軍後，首次接受空軍戰術總驗收「天龍操演」驗證，國防部副參謀總長李廷盛中將特別前往屏東基地視導操演實況，並登上即將升空接受驗證的任務機，巡視機務整備概況，參與機組人員行前任務提示，慰勉餐演官兵戮力戰訓整備的辛勞。

副參謀總長李廷盛中將替首次參演的P-3C反潛機組員加油打氣。(軍聞社提供)

「戰術訓練總驗收」演習機種包括F-16、幻象2000、經國號(IDF)戰機及F-5E戰機，E-2K空中預警機等，全程模擬實戰狀況，飛行員在接獲命令後，以緊急起飛的方式起飛進行各種假想戰術演練。

李廷盛表示P-3C反潛機是國軍執行不對稱作戰所憑藉的科技裝備之一，機上組員多元，包括飛行、領航、電子、偵潛、戰術協調等，各司其職，因此，單位務必落實「CRM」（駕駛艙資源管理），確保各環節運作順暢，同時強化風險管控，以提升任務效能，完成反潛任務。

P-3C反潛機今年首度參加空軍戰術總驗收。(中時報系資料庫)

李庭盛也強調，此次操演採取「以競賽代替訓練」模式，從數十組後艙組員中嚴格評鑑，篩選出接受驗證的2組組員，顯見參演官兵都是最高素質的反潛戰力，堪為國軍制海作戰的精銳；李副總長期許他們在操演中拿出優異表現，奪得「偵潛王」殊榮，為個人、團隊爭取榮譽，成為領海安全的依靠。

(中時電子報)