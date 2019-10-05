網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

高雄市長韓國瑜的草根特質，深獲底層勞工支持，引爆「庶民熱」與「韓流」。縱然韓民調不斷下滑，這群「鋼鐵韓粉」仍不離不棄。韓粉直言，這是第一次百姓可以提名總統、庶民可以當選總統，錯過這一次，要等500年。

韓粉在臉書社團「韓家軍」發文：「你以為你不是庶民！其實你是！遇到！你就知道了！北農總經理一樣一秒鐘變成庶民！遇到！你就知道了！」

文章附圖中則寫著：「這是第一次，百姓可以提名總統，庶民可以當選總統。勤儉艱苦人可以被重視，擔蔥賣菜人可以被尊重，總統也可以跟我們一樣普通，總統也曾經跟我們一樣衝動，周星馳的電影劇情可以生活中實現。讓至尊寶變身孫悟空，不再是給他三顆痣的人，是給他選票的你我勞苦大眾。做總統大家有機會，我們沒有月光寶盒，錯過這一次，要等500年。」

文章一出，迴響熱烈。其他韓粉回應：「唯一支持韓國瑜」、「庶民選總統，總統選庶民，堅定唯一支持韓國瑜」、「庶民，也就是大多數人民的想法；民調，不能夠顛覆這個真理」、「他說不惜粉身碎骨捍衛中華民國，他說如果貪污把他關到死，他說為人民做牛做馬做到掛。這樣的人你(妳)不選他要選誰？錯過了就什麼都沒有了！」

(中時電子報)