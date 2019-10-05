英國有一名心碎的母親，因為自己的疏忽導致她十個月大的孩子遭電視壓垮。在孩子確定死亡後，她完全崩潰。她失去了工作、丈夫，整天活在自責的陰影裡，「我的孩子被電視壓垮的那瞬間，我永遠都過不去」。

據《太陽報》報導，這名絕望的母親名叫娜塔莉(Natalie Bifulco)，來自英國的萊斯特(Leicester)，她表示在13、14歲時就被告知有多囊性卵巢綜合症，這表示她非常難受孕。她非常的難過，只因為她的夢想就是有個孩子。直到幾年後的某天，她突然發現自己懷孕了，娜塔莉描述著當她得知自己懷孕時有多麼興奮，2011年7月娜塔莉生下了漂亮的哈雷(Harley)，他們一家三口過著平和的日子。

某天，一個平常的日子。正當娜塔莉在摺衣服時，她聽見調皮的哈雷大聲喊了一句「媽咪」，當娜塔莉轉過頭時悲劇在她眼前上演。哈雷慘遭電視壓住，她尖叫起來，驚醒了在午睡的丈夫。「他甚至哭不到五秒鐘，看著他的爸爸再看了看我，接著閉上了眼睛。」他們將哈雷送往醫院，約30人的醫療團隊開始試圖拯救這小小生命。但不幸的是，哈雷幼小的身軀沒辦法抵擋這強大的傷害，醫生告訴娜塔莉他們很抱歉，她抱著哈雷等待他離世。「去吧，你不需要再戰鬥了」不久後，小小的哈雷離開了娜塔莉，他在晚上9點18分宣布死亡。

娜塔莉經過了一段完全崩潰的日子。某天她去找了一名唯靈論者，因為她總感覺她的肚子非常寒冷。對方告訴她，那是哈雷想要給他弟弟一個擁抱，當時娜塔莉甚至不知道她已經懷孕了。不久後她生下傑斯(Jace)，他與哈雷就像一對雙胞胎。娜塔莉對傑斯非常保護，直到傑斯度過了10個月後，娜塔莉才漸漸安心。她表示，她永遠忘不了她的孩子被電視壓住的那一幕，但她相信哈雷將傑斯送給她是為了幫助她度過這個心魔，而她也將永遠記得哈雷。

(中時電子報)