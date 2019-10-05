拉丁美洲多國對美國總統川普推動的政治、移民、貿易和安全政策表示支持，其合作程度與川普在本國和歐洲、中東和亞洲等世界其他地區面臨的反對情況，形成鮮明對比。

最近幾個月，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）一改之前的敵對態度，稱川普為「非凡的夥伴」，瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多的領導人也同意川普的強硬移民政策，而拉美第一大國巴西的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自今年初上任以來，就不斷讚揚川普。

川普在2016年競選期間，因將拉美移民妖魔化和承諾針對墨西哥採取單邊貿易保護政策而贏得選票。他甚至大放厥詞要在兩國邊境修建高牆，並將工程費用寄給墨西哥政府，態度強硬。但現在川普一談到拉丁美洲，卻像是在說最佳盟友。

英國廣播電台巴西新聞網（BBC News Brasil）分析指出，美國政府與拉丁美洲的關係曾經歷了無感時期，然後是威脅和懲罰的階段，才達到目前的友好狀態。

川普多次強調他與墨西哥政府的關係有所改善，包括不久前在聯合國大會上，他特別提到重新談判涉及美國、加拿大和墨西哥的「北美自由貿易協定」（NAFTA），以及讓墨西哥動員國民警衛部隊，設法控制移民向北遷徙的協定。這項協定是川普取消對墨西哥徵收關稅威脅的交換條件。

最近，川普也會見薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele），布格磊也跟宏都拉斯總統和瓜地馬拉總統一樣，為了向美國示好，與華盛頓簽署雙邊協定，阻止新移民進入美國。

布格磊還說，期待與川普在未來5年合作，言下之意，似乎是支持川普2020年競選連任。

這3個中美洲國家在與華盛頓達成協定之前，川普都宣布削減對這些國家的經援；而宏都拉斯總統的胞弟胡安．安東尼．葉南德茲（Juan Antonio Hernandez）和瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales），目前分別因涉嫌販毒和身陷貪汙醜聞接受審判或調查。

政治分析家昆塔納（Ana Quintana）指出，莫拉萊斯在達成上述協定後，很可能被視為美國的盟友，而受到川普的保護。

與此同時，川普因電話門事件面臨被彈劾下台的危機，還有美國與中國之間的貿易戰，與歐洲發生重大政治分歧，且未能在北韓去核化談判中取得具體成果。

昆塔納說，面對拉丁美洲時，川普政府可以強調美國在對己有利的領域取得的具體勝利和成功；就算迄今試圖罷免委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）未果，川普仍然有力量讓拉丁美洲多數國家與他連成一氣，承認反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統。

聯合國大會期間，川普在紐約還會見阿根廷、巴西、哥倫比亞、智利、厄瓜多爾和秘魯的總統或代表，試圖加大對這些國家的影響力。

今年7月，阿根廷成為拉丁美洲第一個將真主黨（Hezbollah）列為恐怖主義組織的國家， 華盛頓方面說，經過多年的外交努力，這是歷史性的成就。巴拉圭在8月也做了同樣的決定，下一個可能是巴西。

波索納洛多次表現出對川普的崇拜，巴西與美國也在聯合國大會期間達成政治軍事協調計畫。

目前還沒有明確的跡象顯示，川普能否如他所預期的那樣，強化對拉丁美洲的影響力。而拉美將獲得什麼回報，以及與美國的這種特殊夥伴關係將持續多久，尚待持續觀察。

(中央社)