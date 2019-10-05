針對連月香港反送中抗議衝突升級，港府4日訂定《禁蒙面法》，禁止民眾在公眾場所使用可能阻止識辨身分的蒙面物品，引起示威群眾反對，其中香港學聯前副秘書長岑敖暉等人向香港最高法院申請緊急臨時禁制令，要求禁止港府的《禁蒙面法》在5日零時生效，但遭港高等法院拒批出臨時禁制令。

綜合港媒報導，岑敖暉等人4日下午到高等法院提出司法覆核，要求法庭頒令《禁蒙面法》違反《基本法》及《香港人權法案條例》，透過律師團隊申請臨時禁制令，要求法庭儘快頒令禁止《禁蒙面法》於午夜生效。

報導指出，禁令申請方指出，《禁蒙面法》不符合比例地干擾市民和平集會的權利及表達意見的自由，違反「香港人權法案條例」，且該法賦予警員可除去市民面罩的權力存在爭議，恐影響市民受「基本法」28條所保障的人身自由，明顯違憲。

此外，禁令申請方強調，訂立《禁蒙面法》只會讓目前情況惡化，且並無緊急性，沒必要5日零時起生效；況且目前已有暴動、非法集會及襲警等罪名，而這些罪行的罰則均高於此次該法所訂立的罰則。

代表港行政長官的余若海律師則師引用林鄭月娥在記者會上言論，指出香港現時面對「危害公安」的嚴峻局勢，且《禁蒙面法》立法後雖然不能保證示威暴力行為會減少，但行政長官認為《禁蒙面法》立法是必須的，而即使《禁蒙面法》實施日期得以暫緩，並不代表示威者會暫停任何暴行，只會延遲示威者上街示威。

申請暫緩實施《禁蒙面法》案件於4日晚上9時在高等法院開庭，林雲浩法官在深夜近11時半拒絕暫緩《禁蒙面法》。

(中時電子報)